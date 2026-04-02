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Heute im FokusNach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Übernahmegerüchte um Amazon sorgen für Kurssprung bei Globalstar. Lufthansa-Jubiläum mit Schatten - Iran-Krieg erhöht Druck. Nordex erhält neuen Auftrag über 120 MW in der Türkei. Kapitalerhöhung drückt Mutares-Kurs deutlich. SpaceX-Aktie in den Startlöchern: Raumfahrtkonzern stellt vertraulichen Antrag für Börsengang. Ölpreise wieder auf dem Vormarsch.
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