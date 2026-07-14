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Lufthansa-Fluggesellschaften fliegen im Herbst wieder nach Riad und Amman

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Lufthansa AG
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DOW JONES--Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group planen im Herbst wieder Flugverbindungen nach Riad sowie Amman. Der Flugverkehr werde schrittweise wieder aufgenommen, teilte der Airline-Konzern mit. Zunächst werde die Kern-Airline Lufthansa ihre Verbindung nach Riad ab 10. September wieder aufnehmen und die saudische Hauptstadt dreimal wöchentlich von Frankfurt aus anfliegen.

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Ab dem 15. September werde Ita Airways ihre Flüge von Rom nach Riad wieder aufnehmen und fünfmal wöchentlich bedienen. Ab 2. Oktober schließlich werde Austrian Airlines ihre Verbindungen von Wien nach Amman wieder dreimal wöchentlich anbieten.

Der Konzern teilte weiter mit, er beobachte und bewerte die Lage im Nahen Osten kontinuierlich und stehe hierzu in engem Kontakt mit den Behörden. "Änderungen sind aufgrund der dynamischen Situation möglich und werden entsprechend kommuniziert", hieß es.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2026 06:18 ET (10:18 GMT)

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