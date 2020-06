Lufthansa-Großaktionär Thiele stockt Beteiligung auf 15% auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Unternehmer und Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele will den Rettungsplan für die angeschlagene Fluggesellschaft nachverhandeln, wie er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ - Mittwochausgabe) sagte. Er wehre sich vor allem gegen die vorgesehene Aktienbeteiligung des Staates von 20 Prozent. Er habe daher seine Anteile an der Lufthansa aufgestockt und am Montag die Schwelle von 15 Prozent überschritten. Mit der Erhöhung unterstreiche er den Ernst seiner Rolle als Ankeraktionär und sein starkes Interesse an der Sanierung von Lufthansa, sagte Thiele der Zeitung.

Mit dem Ausbau seines Aktienpaketes habe er - zugleich Mehrheitseigentümer des Nutzfahrzeug- und Bahnzulieferers Knorr-Bremse - eine mächtige Gegenposition zur anstehenden Beteiligung des Bundes aufgebaut, heißt es in der FAZ weiter. Die Aktion sei am Dienstagabend bekannt geworden, gut eine Woche bevor die Lufthansa-Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni die Staatsbeteiligung beschließen sollen.

Er habe abschließend noch keine Entscheidung über sein Stimmverhalten getroffen, sagte Thiele der Zeitung. Er wolle nichts blockieren: "Ich hoffe vielmehr, dass noch im Vorfeld etwas bewirkt und in Bewegung gebracht werden kann."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2020 16:52 ET (20:52 GMT)

Werbung