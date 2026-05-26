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Lufthansa Group sieht stabile Kerosinversorgung im Sommer

27.05.26 09:01 Uhr
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Lufthansa AG
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DOW JONES-- Lufthansa Group sieht stabile Kerosinversorgung im Sommer Die Lufthansa Group geht zuversichtlich in die Sommersaison und rechnet mit einer stabilen Kerosinversorgung. "Nur knapp ein Viertel der für Europa bestimmten Kerosinlieferungen muss die Straße von Hormus passieren", sagte Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer der Lufthansa Group, in einem Interview, das der Konzern am Mittwochvormittag veröffentlichte. "Um diese ausbleibenden Lieferungen zu kompensieren, kommen Importe nun verstärkt aus anderen Kontinenten zu uns, beispielsweise aus Nordamerika und Afrika. Zudem haben europäische Raffinerien ihre Kerosinproduktion auf das maximale Level hochgefahren." Jeder könnte unbedenklich seinen Sommerurlaub buchen. Sollte es wegen der Krise im Nahen Osten wider Erwarten zu Treibstoffengpässen kommen und deshalb Flüge ausfallen, biete man dem Kunden mehrere Optionen an, so der Manager und fügte an: "Entweder wird er umgebucht oder er bekommt als Geld-zurück-Garantie den vollen Ticketpreis erstattet."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 03:02 ET (07:02 GMT)

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