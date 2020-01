Lufthansa lässt Flieger nach Teheran wegen Sicherheitsbedenken umkehren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die wachsenden Spekulationen über einen möglichen Abschuss des ukrainischen Verkehrsflugzeugs bei Teheran am Mittwoch lässt die Deutsche Lufthansa vorsichtig werden. Die Fluggesellschaft hat ihren Flug LH600 auf dem Weg nach Teheran nach neuen Bedenken wegen des Betriebs in der iranischen Hauptstadt zurück nach Frankfurt beordert, wie ein Sprecher am Abend sagte. Die Lufthansa habe nun "eine andere Sichtweise auf die Sicherheitslage im Bereich des Flughafens Teheran", sagte der Sprecher und weigerte sich, die Quelle seiner Informationen offen zu legen. Eine Entscheidung darüber, ob der Flug am Freitag durchgeführt werden soll, werde zu einem späteren Zeitpunkt getroffen, sagte er weiter.

Nach dem Absturz eines ukrainischen Flugzeugs im Iran deuten nach Angaben des kanadischen Regierungschefs Justin Trudeau Geheimdienstinformationen darauf hin, dass die Maschine "von einer iranischen Boden-Luft-Rakete abgeschossen wurde". Zuvor hatte sich US-Präsident Donald Trump ähnlich geäußert.

