Lufthansa leitet Verkaufsprozess für Cateringsparte LSG ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa macht Ernst mit den Verkaufsplänen für ihre Cateringtochter LSG Sky Chefs. Der Vorstand hat am Mittwoch einen formalisierten Verkaufsprozess beschlossen, um eine Veräußerung der LSG Group als Ganzes oder in Teilen vorzubereiten, wie ein Lufthansa-Sprecher am Mittwoch auf Nachfrage von Dow Jones Newswires bestätigte. Potenzielle Interessenten würden nun eingeladen, Gebote für das Geschäft abzugeben.

Die Catering- und Bordservice-Sparte steht schon länger auf dem Prüfstand. Bei einem Verkauf liege der Fokus auf den Entwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens in neuer Eigentümerschaft, sagte der Sprecher weiter. Deshalb sei ein strategischer Investor wünschenswert, der sein Kerngeschäft ebenfalls in der Cateringbranche habe.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuerst darüber berichtet. Demnach zählen laut Branchenkreisen die Konkurrenten Do & Co aus Österreich und Gategroup aus der Schweiz sowie die Dubai National Air Transport Association (DNATA) zu den Interessenten.

April 10, 2019