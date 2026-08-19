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Lufthansa-Maschine muss in Schottland runter

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Lufthansa-Maschine ist am Donnerstag auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Chicago außerplanmäßig in Schottland gelandet. Grund war ein medizinischer Notfall an Bord, wie die Lufthansa auf Nachfrage berichtet. Zuvor hatte RTL berichtet. An Bord der Boeing 747-8 waren nach Angaben der Fluggesellschaft 358 Passagiere.

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"Aufgrund der medizinisch bedingten Dringlichkeit wurde Luftnotlage erklärt", sagte eine Sprecherin. Durch eine "priorisierte Landung" sollte der Passagier schnellstmöglich einem Notarzt zugeführt werden. Die Boeing 747-8 sei sicher in Glasgow gelandet. "Nach der Versorgung des erkrankten Passagiers und Auftanken des Flugzeuges wird der Flug nach Chicago fortgesetzt."/sat/DP/nas

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11:56 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

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