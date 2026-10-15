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Lufthansa nennt ersten Airbus A350-1000 'Deutschland'

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FRANKFURT/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa hat ihren ersten Jet vom Typ Airbus (Airbus SE) A350-1000 mit dem Namen "Deutschland" versehen. Die Maschine befindet sich derzeit noch im Airbus-Werk Toulouse und soll Mitte November an ihren neuen Heimatflughafen München fliegen. Es ist der 700. Jet des Herstellers Airbus, der an die Lufthansa ausgeliefert wird, wie Lufthansa mitteilt.

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Die A350-1000 ist sieben Meter länger als die Schwester-Maschine A350-900. In der Sitz-Konfiguration Lufthansa-Allegris hat sie 300 Plätze und damit 33 mehr als die 900er. Der erste Linienflug ist für den 3. Dezember nach Tokio geplant. Bis zum Jahr 2030 hat der Konzern 15 Flugzeuge der größeren Ausgabe bestellt. Die ersten 10 sollen für die Kernmarke Lufthansa in München an den Start gehen./ceb/DP/stk

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Datum Rating Analyst
14.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

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