Lufthansa nimmt restliche A380-Flotte aus der Planung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa AG will im Zuge der Verkleinerung ihrer Konzernflotte ihre A380-Maschinen aus der Planung nehmen. Nachdem bereits im Frühjahr sechs Airbus A380 endgültig außer Dienst gestellt wurden, werden die verbleibenden acht Maschinen dieses Typs in einen sogenannten Langzeitparkmodus (long-term storage) überführt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Diese Flugzeuge würden nur im Falle einer unerwartet schnellen Markterholung wieder reaktiviert werden können.

Mit Blick auf die 17 Maschinen der A340-600 Flotte, die bereits vorübergehend stillgelegt sind, beschloss der Vorstand, zehn der Maschinen ebenfalls in den Langzeitparkmodus zu überführen. Die verbleibenden sieben A340-600 werden endgültig außer Dienst gestellt.

Die Deutsche Lufthansa AG kündigte am Montag an, ihre Flotte stärker als bislang geplant, nämlich um 150 Maschinen zu verkleinern. Die Langstrecke, auf der A380 zum Einsatz kommt, ist von dem Einbruch des Reiseverkehrs durch die Corona-Krise härter betroffen als der ebenfalls darbende Kurzstreckenverkehr. Der Großteil der Flotte steht zurzeit am Boden. Die Deutsche Lufthansa hatte angekündigt, im dritten Quartal über die mögliche Stilllegung von Flottenteilen zu entscheiden.

Schon vor der Krise setzten Airlines allerdings verstärkt auf etwas kleinere Maschinen als den doppelstöckigen A380. Wegen fehlender Aufträge beschloss der Hersteller Airbus Anfang 2019, die Produktion des A380 im nächsten Jahr einzustellen.

September 21, 2020