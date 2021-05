Lufthansa nimmt zusätzliche Langstreckenverbindungen auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa will vier zusätzliche Ziele ab Frankfurt in den Flugplan nehmen und das Drehkreuz München wieder stärker in das touristische Langstreckenangebot einbinden. Ab März 2022 geht es von München aus wieder nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik und Cancún in Mexiko, jeweils zweimal wöchentlich, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Außerdem starten zweimal wöchentlich Flüge aus der bayrischen Hauptstadt direkt nach Las Vegas in den USA.

Ab Frankfurt sind ab März 2022 jeweils dreimal wöchentlich wieder die Ziele Fort Myers in Florida sowie Panama City im Programm. Darüber hinaus steht Salt Lake City im Westen der USA ab Mai 2022 zum ersten Mal auf dem Flugplan - ebenfalls mit drei Flügen pro Woche. Zudem weitet die Lufthansa Group ihr Angebot Richtung Ostafrika aus und fliegt ab Juni 2022 zum ersten Mal von Frankfurt zweimal die Woche nach Kilimandscharo. Bereits diesen Sommer steht Mombasa (Kenia) mit Weiterflug nach Sansibar (Tansania) im Flugprogramm.

