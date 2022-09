Lufthansa-Piloten sagen Streiks für diese Woche ab

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Der für diese Woche angekündigte Pilotenstreik bei der Lufthansa findet nach einer Grundsatzeinigung der Airline mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nicht statt.

"Die angekündigten Arbeitskampfmaßnahmen für diese Woche werden abgesagt", erklärte die VC nach der Verhandlung am Dienstag. "Wir freuen uns, dass ein Ergebnis am Verhandlungstisch erzielt werden konnte und dadurch weitere Nachteile für Kunden, Mitarbeiter und Unternehmen vermieden werden können", erklärte VC-Tarifvorstand Marcel Gröls. Ein umfangreiches Paket sei vereinbart worden und harre der Ausgestaltung in den kommenden Tagen. Es seien wichtige erste Schritte in Richtung einer nachhaltigen Zusammenarbeit erzielt worden.

Die Lufthansa war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

(Bericht von Ilona Wissenbach und Klaus Lauer, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)