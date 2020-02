Lufthansa setzt China-Flüge noch länger aus

Werbung

Heute im Fokus

Dow startet erholt -- DAX etwas fester -- Siemens Healthineers verdient operativ weniger -- Bechtle, Infineon, Julius Bär, WACKER CHEMIE, Ryanair im Fokus

Deutsche Bank will 2020 mehr Anleihen ausgeben - und noch mehr zurückzahlen. FDA prüft Merck & Co-Mittel Recarbrio in neuer Indiaktion vorrangig. Milliardenfusion: Wirecard-Konkurrent Wordline will Rivalen Ingenico schlucken. Stabilus startet schwach ins Geschäftsjahr 2019/2020. Milliardendeal: Shell verkauft US-Raffinerie an PBF Energy.