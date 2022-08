Lufthansa sichert sich nachhaltigen Flugkraftstoff von Shell

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa und der Energiekonzern Shell haben eine Absichtserklärung (MoU) über die weltweite Lieferung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) unterzeichnet. Die beiden Unternehmen wollen einen Vertrag über eine Gesamtliefermenge von bis zu 1,8 Millionen Tonnen SAF (Sustainable Aviation Fuels) in den Jahren 2024 bis 2030 schließen, wie die Lufthansa Group mitteilte.

Die auf zunächst sieben Jahre ausgelegte Kooperation würde das Ziel der Shell International Petroleum Co Ltd. unterstützen, bis 2030 mindestens 10 Prozent ihres weltweit verkauften Flugkraftstoffs als SAF anzubieten. Die Lufthansa Group ist den Angaben zufolge bereits heute größte Abnehmerin von SAF in Europa und hat den Anspruch, auch zukünftig beim Einsatz von nachhaltigem Kerosin unter den weltweit führenden Airline-Gruppen zu sein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2022 06:24 ET (10:24 GMT)