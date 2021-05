Lufthansa sieht steigende Nachfrage nach Urlaubsflügen

Von Olivia Bugault

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa AG erlebt zunehmende Buchungen für Ferienflüge in die USA und nach Europa, da einige pandemiebedingte Reisebeschränkungen gelockert werden.

Die Nachfrage nach Flügen in die USA für diesen Sommer sei in den vergangenen zwei Wochen im Vergleich zu den Vormonaten gestiegen, und der deutsche Konzern habe daher die Zahl der Flüge im Flugplan ab Juni erhöht. "Für Verbindungen nach New York, Miami und Los Angeles gab es Buchungssteigerungen von bis zu 300 Prozent", so Lufthansa.

Auch bei den europäischen Zielen habe es einen Anstieg der Buchungen für den Sommer gegeben, wobei Urlaubsziele wie Griechenland, Spanien, Italien und Portugal ganz oben auf der Liste stünden, so Lufthansa. Für diese Mittelmeerländer hätten Lufthansa und Eurowings in den vergangenen sieben Tagen bereits dreimal so viele Buchungen erhalten wie in den Wochen zuvor. Auch die Nachfrage nach Langstrecken-Freizeitzielen wie Cancun in Mexiko steige seit Wochen.

Reisebeschränkungen auf der ganzen Welt machen der Flugindustrie seit mehr als einem Jahr zu schaffen, und die Fluggesellschaften setzen auf die Impfkampagne und koordinierte Maßnahmen, um den Reiseverkehr in diesem Sommer wieder aufzunehmen. Das Tempo der Impfung in Europa gibt immer noch Anlass zur Sorge.

