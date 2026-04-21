DAX24.380 +0,5%Est505.959 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,02 +2,5%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.405 +2,2%Euro1,1747 ±0,0%Öl97,72 -1,4%Gold4.765 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- NEL, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
Ausblick: American Airlines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: American Airlines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Interactive Brokers feiert Rekordquartal und rüstet sich mit Prognosemärkten für die US-Wahlen! Interactive Brokers feiert Rekordquartal und rüstet sich mit Prognosemärkten für die US-Wahlen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa streicht 20.000 Flüge bis Oktober

22.04.26 07:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,87 EUR 0,19 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Lufthansa-Konzern streicht mit dem angekündigten Aus der Regionaltochter Cityline 20.000 Kurzstreckenflüge bis Oktober. Das entspreche einer Einsparung von rund 40.000 Tonnen Kerosin, dessen Preis sich seit Beginn des Iran-Krieges verdoppelt habe, teilte das Unternehmen in Frankfurt am Dienstagabend mit. Mit den Anpassungen sinke die Zahl unwirtschaftlicher Kurzstreckenflüge. Das Lufthansa-Angebot soll über den Sommer über die sechs Drehkreuze Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom optimiert werden. Passagiere hätten so weiterhin Zugang zum weltweiten Streckennetz.

Die ersten 120 täglichen Flugstreichungen mit Wirkung bis Ende Mai wurden laut Lufthansa am Montag umgesetzt. Die betroffenen Passagiere seien informiert worden. Die Strecken von Frankfurt nach Bydgoszcz und Rzeszow in Polen sowie Stavanger in Norwegen entfallen vorübergehend. Zehn Verbindungen innerhalb der Gruppe sollen über andere Airports laufen - betroffen sind Heringsdorf, Cork (Irland), Danzig (Polen), Ljubljana (Slowenien), Rijeka (Kroatien), Sibiu (Rumänien), Stuttgart, Trondheim (Norwegen), Tivat (Montenegro) und Breslau (Polen).

Die Lufthansa überarbeitet angesichts der Absenkung ihrer Kapazitäten auch die mittelfristige Streckenplanung. Details sollen Ende April, Anfang Mai veröffentlicht werden. Für die nun im Sommerflugplan vorgesehenen Flüge erwartet der Konzern eine "weitgehende stabile Treibstoffversorgung"./shy/DP/stk

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
21.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
20.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
17.04.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
20.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
17.04.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen