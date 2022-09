Lufthansa streicht Freitag fast alle Flüge in Frankfurt und München

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa muss ihren Flugplan wegen des für Freitag angekündigten Pilotenstreiks massiv ausdünnen. Wie die Fluglinie mitteilte, streicht sie am Freitag nahezu alle Flüge von und nach Frankfurt und München. 800 Flüge werden damit annulliert. Flüge von Eurowings und Eurowings Discover seien nicht betroffen.

Betroffen sind laut Lufthansa voraussichtlich 130.000 Passagiere. Bereits am Donnerstag werden vereinzelte Flüge gestrichen, so das Unternehmen weiter. Mit Blick auf das kommende Wochenende, das Ferienende in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, arbeite Lufthansa "mit Hochdruck" daran, den Flugbetrieb wieder so schnell wie möglich zu normalisieren. Dennoch könne es durch die Auswirkungen des Streiks auch am Samstag und Sonntag noch zu einzelnen Flugausfällen oder Verspätungen kommen.

September 01, 2022