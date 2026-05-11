DAX24.107 -1,0%Est505.844 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,28 -2,6%Nas26.274 +0,1%Bitcoin68.720 -1,0%Euro1,1748 -0,3%Öl107,3 +2,6%Gold4.701 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Weltraum-Aktien, Deutsche Telekom, BuzzFeed, Aramco, DroneShield, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden? Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden?
Waffenruhe in Nahost hängt am seidenen Faden: DAX im Abwärtssog - 24.000er-Marke im Visier Waffenruhe in Nahost hängt am seidenen Faden: DAX im Abwärtssog - 24.000er-Marke im Visier
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa streicht Teil der Flüge ab Leipzig und Dresden

12.05.26 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,50 EUR 0,21 EUR 2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT/LEIPZIG/DRESDEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa wird ab dem kommenden Juni einen Teil ihrer Flüge von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden streichen. Konkret soll es täglich je eine Verbindung weniger zwischen Frankfurt und den beiden Airports geben, bestätigte ein Sprecher des Konzerns der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Zuvor hatten "Leipziger Volkszeitung" und "Sächsische Zeitung" berichtet. Übrig bleiben nach Umsetzung der Pläne noch drei tägliche Verbindungen nach Frankfurt je Flughafen. Unverändert bleibt auch die Verbindung von München nach Dresden, heißt es weiter. Betroffene Kunden werden per E-Mail benachrichtigt, sollte ihr Flug von den Streichungen betroffen sein.

Die Kürzungen sind Teil eines Gesamtpakets, das vorsieht, "unwirtschaftliche Flüge aus dem Angebot zu nehmen", heißt es weiter. Betroffen sind demnach Kurzstreckenflüge innerhalb des Europanetzes der Lufthansa CityLine. Hintergrund seien gestiegene Kerosinkosten, "Kosten der diesjährigen Arbeitskampfmaßnahmen" sowie hohe Standortkosten./mse/DP/men

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.05.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Lufthansa BuyUBS AG
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.05.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen