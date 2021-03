Lufthansa-Tochter Eurowings plant 300 Zusatzflüge zu Ostern nach Mallorca

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Billigfluggesellschaft Eurowings plant zu Ostern 300 Zusatzflüge nach Mallorca. Wie die Lufthansa-Tochter am Sonntag mitteilte, hätten unmittelbar im Anschluss an die Entscheidung des Robert-Koch-Instituts (RKI), Mallorca sowie weitere Gebiete Spaniens und Portugals von der Liste der Risikogebiete zu nehmen, verstärkte Buchungen eingesetzt. Zahlreiche Flugverbindungen an den großen Eurowings-Stationen Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Kön/Bonn seien innerhalb von Stunden ausgebucht gewesen.

Eurowings habe auf den plötzlichen Kunden-Ansturm kurzfristig mit einer deutlichen Ausweitung des bisher knappen Mallorca-Angebots reagiert. Die Airline habe bereits in der vergangenen Woche erstmals seit der Krise größere Flugzeuge nach Palma einsetzen müssen, um abflugbereite Kunden nicht stehen zu lassen. Das verstärkte Mallorca-Programm sei bereits buchbar und werde ab dem 18. März mit ersten zusätzlichen Flügen nach Palma aufgestockt. Die plötzlichen Buchungseingänge sowie die entsprechenden Zusatzflüge verteilten sich quer über das ganze Land, hieß es in der Mitteilung weiter.

March 14, 2021 06:54 ET (10:54 GMT)