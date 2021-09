Lufthansa-Tochter Swiss will ungeimpftem Kabinenpersonal kündigen

Werbung

Heute im Fokus

DAX tiefrot -- ABOUT YOU hebt Umsatzprognose an -- Shenzhen nimmt Evergrande-Sparte ins Visier -- BASF, Eckert & Ziegler, Volkswagen, Aurora Cannabis, Schaltbau im Fokus

Zalando investiert in finnisches Textiltechnologie-Unternehmen. Merck & Co will offenbar Acceleron Pharma übernehmen. TeamViewer steigt in den Bildungsmarkt ein. Sanofi verabschiedet sich von mRNA-Impfstoff gegen COVID-19. Swiss droht ungeimpftem Flugpersonal mit Kündigung. Google droht neuer Ärger in Australien.