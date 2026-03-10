DAX23.628 -1,4%Est505.786 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0900 -2,1%Nas22.674 -0,1%Bitcoin60.790 +1,0%Euro1,1574 -0,3%Öl91,47 +0,1%Gold5.173 -0,3%
Lufthansa: Trotz Pilotenstreiks mehr als die Hälfte der Flüge

11.03.26 15:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,07 EUR -0,06 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz des auf zwei Tage angekündigten Pilotenstreiks sollen bei der Lufthansa am Donnerstag und Freitag jeweils mindestens die Hälfte der geplanten Flüge stattfinden. Auf der Langstrecke könnten sogar 60 Prozent der Flüge starten, teilte die Fluggesellschaft mit.

Das Unternehmen will größere Flugzeuge einsetzen, Flüge von nicht bestreikten Konzernairlines fliegen lassen und zudem freiwillige Crews einsetzen. Zuvor hatte bereits die streikende Gewerkschaft Vereinigung Cockpit erklärt, dass der Streik diesmal kleiner ausfallen werde als bei der ersten Welle vor einem Monat./ceb/DP/stw

mehr Analysen