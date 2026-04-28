Lufthansa und die Gewerkschaft Ufo reden wieder miteinander

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem großen Streik haben Lufthansa und die Kabinengewerkschaft Ufo den Gesprächsfaden wieder aufgenommen. Das Unternehmen bestätigte Informationen der Spartengewerkschaft, dass man in einen "extern moderierten Prozess" eingestiegen sei. Dort sollen laut Ufo-Mitteilung Fragen der Zusammenarbeit und des Umgangs miteinander diskutiert werden.

Wer­bung Wer­bung

Der Prozess diene explizit nicht der Klärung tariflicher Fragen, heißt es in einer Mitteilung an die Ufo-Mitglieder. "Wir knüpfen einen gewissen Glauben daran, dass die Klärung scheinbarer Nebensächlichkeiten Verhärtungen lösen kann und daraus möglicherweise Impulse für die nachfolgende inhaltliche Auseinandersetzung entstehen", schreibt die UFO-Führung. Diese Chance wolle man sich nicht entgehen lassen, obwohl es auch "sehr gut vorstellbar" sei, dass der Versuch krachend scheitere.

Wechsel-Streik mit den Piloten

Die Ufo hatte im Wechsel mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit die Kerngesellschaft Lufthansa sowie die Regionaltochter Cityline bestreikt. Die Ufo-Mitglieder hatten dabei im April drei Tage lang die Arbeit niedergelegt und ihren Protest auch auf die 100-Jahr-Feier der Lufthansa getragen. Tariflich ging es um Arbeitsbedingungen nach dem Manteltarif und um einen Sozialplan für die vor der Einstellung stehende Cityline.

An allen drei Streiktagen sind hunderte Flüge ausgefallen, und zehntausende Passagiere mussten auf anderen Wegen zum Ziel kommen. Der Konzern hatte noch vor dem letzten Streiktag die Cityline überraschend geschlossen und deren Flüge aus dem Lufthansa-Flugplan genommen./ceb/DP/jha