Lufthansa und Ufo setzen vertrauliche Gespräche am Montag fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo setzen ihre vertraulichen Gespräche auch am Montag fort. Der DAX-Konzern und die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) hatten sich am Wochenende zu Verhandlungen über eine Schlichtung ihres Tarifkonfliktes getroffen. Zuvor waren bei einem Warnstreik des Kabinenpersonals am Donnerstag und Freitag rund 1.500 Lufthansa-Flüge annulliert worden, rund 200.000 Flugreisende waren betroffen.

"Die Verhandlungen vom Wochenende über den Wiedereinstieg in Lösungen, insbesondere zur Vereinbarung eines Schlichtungsprozesses, sind noch nicht beendet", teilten die Verhandlungspartner mit. "Da wir immer noch versuchen, nach diesen überaus schwierigen Monaten einen Weg aus der Eskalationsspirale zu finden, haben wir gemeinsam vereinbart, den heutigen Montag noch zu nutzen, um vertraulich miteinander zu sprechen."

Spätestens am Dienstag wollen Lufthansa und Ufo mitteilten, ob es ihnen "gelungen ist, eine gemeinsame Lösung zu erreichen".

November 11, 2019 09:29 ET (14:29 GMT)

