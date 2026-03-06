DAX23.304 -1,2%Est505.631 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0100 +3,9%Nas22.118 -1,2%Bitcoin59.386 +3,6%Euro1,1583 +0,4%Öl101,7 +9,0%Gold5.095 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX schwach - 23.000 Punkte aber zurückerobert -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa verlängert Aussetzung einiger Flüge in den Nahen Osten

09.03.26 14:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,64 EUR -0,60 EUR -7,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES-- Lufthansa verlängert Aussetzung einiger Flüge in den Nahen Osten Die Lufthansa Group hat die Aussetzung von Flügen von und nach Dubai und Abu Dhabi sowie nach Dammam in Saudi-Arabien aufgrund der Krise im Nahen Osten um fünf Tage bis zum 15. März verlängert. Tel Aviv in Israel werde nun bis einschließlich 2. April nicht angeflogen, teilte der Airline-Konzern mit. Zuletzt galt die Aussetzung bis zum 22. März.

Wer­bung

Bereits Ende verganener Woche hatte die Lufthansa Group mitgeteilt, dass ihre Fluggesellschaften Flüge von und nach Amman und Erbil bis einschließlich 15. März aussetzen, Flüge von und nach Beirut bis einschließlich 28. März und Flüge von und nach Teheran bis einschließlich 30. April.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 09:17 ET (13:17 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
13:46Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
11:26Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09:16Lufthansa Market-PerformBernstein Research
08:21Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13:46Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
11:26Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09:16Lufthansa Market-PerformBernstein Research
08:21Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Lufthansa NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen