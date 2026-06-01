Die Lufthansa erwartet nach dem Aus für ihre Tochter Cityline zum Auftakt der Sommerferien deutlich weniger Passagiere in Frankfurt. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX stabil - 25.000 Punkte im Blick -- Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich -- FreeCast, SpaceX, Nebius, Amazon, Chip-Aktien, Lufthansa, TUI, VW im Fokus Siemens Energy: Bericht über Abspaltungspläne. Hochstufung sorgt für Rückenwind für Airbus-Aktie. Evonik baut weitere Stellen ab und stellt Polyester-Geschäft ein. Iran-Krieg belastet deutsche Wirtschaft: IMK senkt Wachstumsprognosen. LANXESS nimmt frisches Kapital über Anleihe auf. UBS hebt Kursziel für AUTO1 an. Berenberg hebt Kursziel für Redcare Pharmacy an. tonies: Umsatz soll bis 2030 verdoppelt werden und Milliardenschwelle erreichen.

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