Lufthansa warnt vor massiven Flugausfällen am Donnerstag

11.02.26 15:31 Uhr
Von Nina Kienle

DOW JONES--Die Deutsche Lufthansa hat vor umfangreichen Flugausfällen gewarnt, falls Piloten und Flugbegleiter ihre Streikandrohungen für Donnerstag in die Tat umsetzen. Die Fluggesellschaft habe die Gewerkschaften aufgefordert, die Gespräche wieder aufzunehmen, sagte ein Lufthansa-Sprecher. "Wir sind jederzeit dazu bereit." Am Vortag hatten sowohl die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) als auch die Gewerkschaft UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation) ihre Mitglieder für Donnerstag zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
16:46Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
