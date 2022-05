Lufthansa will 20 Prozent der Technik-Sparte verkaufen - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa strebt einem Agenturbericht zufolge den Verkauf von rund 20 Prozent ihrer Wartungstochter Lufthansa Technik an. Der Verkaufsprozess werde später in diesem Jahr anfangen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Mehrere Finanzinvestoren bereiteten Gebote für einen 20-prozentigen Anteil vor, sagte einer der Insider der Agentur. Die Banken Citigroup und JP Morgan beraten den Airline-Konzern demnach bei dem Deal, in dem die Technik mit 5 bis 8 Milliarden Euro bewertet werden solle. Die Deutsche Lufthana suche einen langfristigen Investor für die Wartungstochter, die auf ihrem Gebiet zu den weltweit führenden Anbietern gehört.

Eine Lufthansa-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Der Konzern hatte seine Wartungstochter schon vor der Corona-Pandemie auf den Prüfstand gestellt. Im August vergangenen Jahres hatte Finanzvorstand Remco Steenbergen erklärt, die Lufthansa habe eine Investmentbank zur Unterstützung bei der Evaluierung strategischer Optionen für die Sparte mandatiert, "in erster Linie eine teilweise Veräußerung oder ein teilweiser Börsengang". Nun sagten die Insider zu Reuters, das Thema Börsengang sei vorerst vom Tisch. Zu einem späteren Zeitpunkt sei eine Aktienemission aber möglich.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2022 11:37 ET (15:37 GMT)