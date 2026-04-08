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Lufthansa will 'verantwortungslosen' Streik kontern

09.04.26 11:14 Uhr
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Lufthansa AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa will mit zahlreichen Maßnahmen dem für Freitag geplanten Flugbegleiter-Streik entgegenwirken. Der Konzern kündigte zusätzliche Flüge seiner deutschen und internationalen Airlines an. Auch sollen auf einigen Strecken größere Flugzeuge eingesetzt werden. Ein Sonderflugplan ist laut Unternehmen bereits veröffentlicht.

Der Streikaufruf der Gewerkschaft UFO treffe die Gäste im Rückreiseverkehr nach Ostern besonders hart, kritisierte Personal-Vorstand Michael Niggemann. Zudem sollten mit Lufthansa und Lufthansa Cityline gleich zwei Flugbetriebe gleichzeitig bestreikt werden. "Diese Eskalation ist verantwortungslos." Das Unternehmen müsse gerade mit geopolitischen Herausforderungen wie extremen Kerosinpreisentwicklungen umgehen.

Streiks an vielen deutschen Flughäfen

Zum Streik zwischen 00.01 Uhr bis 22.00 Uhr aufgerufen hat die Kabinengewerkschaft Ufo. Bestreikt würden sämtliche Abflüge der Lufthansa in Frankfurt und München, sowie Starts der Regionaltochter Lufthansa Cityline von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover. Auf dem Frankfurter Flugplan sind für Freitag bereits erste Lufthansa-Flüge gestrichen.

Dem Streik ist eine Urabstimmung vorausgegangen, die hohe Zustimmung der Beschäftigten zu einem Arbeitskampf ergeben hat. In dem Konflikt geht es um die Tarifverhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und nach Ufo-Angaben um die fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Daran hingen rund 800 Existenzen. Der Flugbetrieb der Regionaltochter soll nach Aussagen des Managements im kommenden Jahr enden. An ihre Stelle tritt eine neue Gesellschaft mit dem ähnlichen Namen Lufthansa City Airlines./ceb/DP/stw

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