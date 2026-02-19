DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0600 -2,0%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.071 +0,4%Euro1,1722 -0,5%Öl79,13 +9,1%Gold5.409 +2,5%
Luftverkehr gestört

Lufthansa-Aktie im freien Fall: Flüge zu Zielen im Nahen Osten nach Eskalation in der Region ausgesetzt

02.03.26 08:19 Uhr
Lufthansa-Aktie stürzt ab: Nahost-Verbindungen gestrichen | finanzen.net

Nach dem Angriff Israels und der USA auf den Iran zieht die Lufthansa Konsequenzen für den Flugverkehr. Verbindungen in den Nahen Osten sind gestrichen.

Der Angriff auf den Iran durch Israel und die USA hat Auswirkungen auf den Luftverkehr. Die Lufthansa setzt nach Angaben eines Sprechers mehrere Flüge mit Ziel Naher Osten aus. Die Städte Tel Aviv (Israel), Beirut (Libanon), Amman (Jordanien), Erbil (Irak) und Teheran (Iran) würden bis einschließlich 7. März nicht angeflogen.

Ebenfalls bis einschließlich 7. März würden folgenden Lufträume nicht genutzt: Israel, Libanon, Jordanien, Irak und Iran. Flüge von und nach Dubai und Abu Dhabi fänden heute und morgen nicht statt, sagte der Sprecher.

Betroffene Fluggäste könnten kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhielten den Ticketpreis zurück. Die Lufthansa bedauere die Unannehmlichkeiten, die Sicherheit für Passagiere und Crews habe für die Lufthansa Group aber oberste Priorität.

Die Lufthansa-Aktie bricht auf Tradegate vorbörslich zeitweise mehr als sieben Prozent ein.

/isa/DP/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com, Thomas Lohnes/Getty Images

