Rheinmetall erhält Millionenauftrag aus Belgien – Analysten uneinig über die Aktie

Luftverteidigung

09.11.26 11:43 Uhr

Rheinmetall baut seine Position im europäischen Markt für Luftverteidigung weiter aus. Ein neuer Auftrag aus Belgien bringt dem Rüstungskonzern ein Geschäft im dreistelligen Millionenbereich.

Rheinmetall hat sich einen Auftrag in der Größenordnung eines mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrags aus Belgien gesichert. Wie Rheinmetall mitteilte, sollen 20 Skyranger-30-Systeme für die Luftverteidigung Belgiens geliefert werden. Die Systeme, die auf einer Hakenliftplattform installiert werden, sind für den stationären Schutz des belgischen Hoheitsgebiets sowie kritischer Infrastruktur bestimmt. Der Auftragswert für das Beschaffungspaket, das neben den Systemen auch die zugehörige Logistik umfasst, liegt im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, so Rheinmetall.

Werbung

Der Skyranger 30 biete hochwirksame Abwehrmaßnahmen angesichts der rasanten technologischen Entwicklung von Bedrohungen aus der Luft – insbesondere durch unbemannte Flugsysteme (Drohnen) – auf dem modernen Gefechtsfeld. Das System werde vollständig in die übergeordnete Führungs- und Leitarchitektur (C2) des belgischen "Blue Dome"-Programms integriert.

Auslieferung beginnt Ende 2028

Die Auslieferung der Systeme soll Ende 2028 beginnen. Zudem habe das Unternehmen seine Bereitschaft signalisiert, die Zusammenarbeit mit der belgischen Industrie auf weitere innovative Bereiche auszuweiten. Dazu zählen unter anderem stationäre und verlegbare Lösungen zur Drohnenabwehr. Belgische Technologieunternehmen sollen eng in die Wertschöpfungskette integriert werden.

Rheinmetall-Aktie nach Kursrutsch mit Erholungsversuch

An der Börse konnte die Rheinmetall-Aktie am Montag zunächst einen Erholungsversuch starten und zeitweise um 2,5 Prozent auf gut 833 Euro zulegen. Im frühen Handel waren die Papiere des Rüstungskonzerns allerdings mit knapp 792 Euro noch auf einen weiteren Tiefststand seit Februar 2025 gefallen. Seit der Gewinnwarnung vom Mittwochabend hatten sie damit rund 21 Prozent verloren. Ihre Höchststände von mehr als 2.000 Euro je Aktie hatten die Anteilsscheine bereits seit rund einem Jahr nicht mehr erreicht. Zuletzt verringerte sich das Plus auf XETRA auf 0,63 Prozent, die Aktie kostete 817,90 Euro.

Werbung

Die Reaktionen der Analysten auf den neuerlichen Vertrauensverlust fielen deutlich aus. Trotz zahlreicher gestrichener Kaufempfehlungen und teilweise kräftig gesenkter Kursziele liegen die Einschätzungen der Experten mehrheitlich noch über dem aktuellen Xetra-Kursniveau.

Benjamin Heelan von der Bank of America sieht allerdings kaum noch Erholungspotenzial. Er nahm am Montag seine Kaufempfehlung zurück und setzte das Kursziel auf 800 Euro. Die Risiken für das kurzfristige Wachstum hätten weiter zugenommen, schrieb er. Als Gründe nannte der Experte eine nachlassende Dynamik im Artilleriebereich, eine geringere Beschaffungsnachfrage sowie Preisrisiken. Zudem senkte er seine Umsatzschätzungen bis 2030 und setzte einen niedrigeren Bewertungsmultiplikator an.

Jens-Peter Rieck von MWB Research schlug dagegen einen optimistischeren Weg ein und stufte die Rheinmetall-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hoch. Sein Kursziel ließ er bei 1.050 Euro. Nach "einem der schwärzesten Handelstage für Rheinmetall" in der Vorwoche sei die Korrektur der Mittelfristziele inzwischen eingepreist. Den Aktienkauf des Konzernchefs wertete er zudem als Vertrauensbeweis.

Dow Jones und dpa-AFX