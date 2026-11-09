DAX 25.968 +0,6%ESt50 6.216 +0,7%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,79 -2,1%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.499 -0,9%Euro 1,1187 +0,4%Öl 96,5 -1,8%Gold 4.094 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Luftverteidigung

Rheinmetall sichert sich Auftrag im mittleren dreistelligen Millionenbereich - Aktie steigt

Rheinmetall sichert sich Auftrag im mittleren dreistelligen Millionenbereich - Aktie steigt

Rheinmetall baut seine Position im europäischen Markt für Luftverteidigung weiter aus. Ein neuer Auftrag aus Belgien bringt dem Rüstungskonzern ein Geschäft im dreistelligen Millionenbereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
823.90 EUR 8.90 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen

Rheinmetall hat sich einen Auftrag in der Größenordnung eines mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrags aus Belgien gesichert. Wie Rheinmetall mitteilte, sollen 20 Skyranger-30-Systeme für die Luftverteidigung Belgiens geliefert werden. Die Systeme, die auf einer Hakenliftplattform installiert werden, sind für den stationären Schutz des belgischen Hoheitsgebiets sowie kritischer Infrastruktur bestimmt. Der Auftragswert für das Beschaffungspaket, das neben den Systemen auch die zugehörige Logistik umfasst, liegt im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, so Rheinmetall.

Werbung

Der Skyranger 30 biete hochwirksame Abwehrmaßnahmen angesichts der rasanten technologischen Entwicklung von Bedrohungen aus der Luft – insbesondere durch unbemannte Flugsysteme (Drohnen) – auf dem modernen Gefechtsfeld. Das System werde vollständig in die übergeordnete Führungs- und Leitarchitektur (C2) des belgischen "Blue Dome"-Programms integriert.

Auslieferung beginnt Ende 2028

Die Auslieferung der Systeme soll Ende 2028 beginnen. Zudem habe das Unternehmen seine Bereitschaft signalisiert, die Zusammenarbeit mit der belgischen Industrie auf weitere innovative Bereiche auszuweiten. Dazu zählen unter anderem stationäre und verlegbare Lösungen zur Drohnenabwehr. Belgische Technologieunternehmen sollen eng in die Wertschöpfungskette integriert werden.

Die Rheinmetall-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,35 Prozent auf 823,70 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
06.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.