Luftwaffen-General: Erste Ziele von 'Air Defender 23' schon erreicht

MAINZ (dpa-AFX) - Einige Ziele der am Montag gestarteten, großen Luftwaffenübung "Air Defender 2023" sind nach Angaben der Luftwaffe bereits erreicht. Es habe gezeigt werden sollen, dass binnen weniger Tage Verstärkung von verbündeten Luftstreitkräften nach Deutschland verlegt werden könne, sagte der Abteilungsleiter Einsatz der Luftwaffe, Frank Gräfe, am Montag in Mainz. Das sei gelungen. Erste Maschinen aus den USA seien binnen weniger Stunden in Deutschland gewesen. "Die komplette Verlegung von über 100 Flugzeugen aus den USA hat nur wenige Tage gedauert", sagte der Brigadegeneral. Zum anderen habe Deutschland seine Fähigkeit als logistische Drehscheibe nachweisen wollen. Auch das funktioniere.

"Air Defender 2023" ist die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato. An der Übung nehmen bis zum 23. Juni 25 Nationen sowie die Nato teil. Nach Angaben der Bundeswehr sind rund 10 000 Soldatinnen und Soldaten sowie 250 Flugzeuge beteiligt./chs/DP/mis