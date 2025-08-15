DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin101.169 +0,8%Euro1,1699 ±0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Palantir A2QA4J RENK RENK73 BASF BASF11 TUI TUAG50 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag
Nach Alaska-Gipfel von Trump und Putin: Europäer stimmen ihre Taktik ab - Merz und von der Leyen reisen mit Selenskyj zu Trump Nach Alaska-Gipfel von Trump und Putin: Europäer stimmen ihre Taktik ab - Merz und von der Leyen reisen mit Selenskyj zu Trump
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Luisa Neubauer bei Protest gegen Gasbohrung in Reichling

17.08.25 11:38 Uhr

REICHLING (dpa-AFX) - Rund 300 Menschen haben in Oberbayern gegen die Bohrung nach Erdgas protestiert - mittendrin: Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Bei der Kundgebung in Reichling (Landkreis Landsberg am Lech) sagten die Teilnehmer Gasbohrungen den Kampf an. Erdgas sei wie Braunkohle ein Klimakiller. Organisationen wie Fridays for Future, der Bund Naturschutz und Greenpeace beteiligten sich an der Aktion.

Wer­bung

"Hier ist Bayern, wie man's kennt: brutal schön. Die Landschaft, die Wiesen, die Weiden, die Felder. Und jetzt aber eben hier auch mittendrin ein Bohrturm, an dem erstmals Erdgasbohrungen stattfinden sollen", sagte Neubauer der Deutschen Presse-Agentur. Das sei umwelt- und naturschutztechnisch eine Katastrophe, aber auch "das absolute Gegenteil von dem, was wir gerade in der Energiepolitik jetzt brauchen inmitten der Klimakrise".

"Das absolut falsche Signal"

Jetzt wieder in Erdgasbohrung zu gehen, sei "das absolut falsche Signal", so Neubauer. Seit der russischen Invasion in der Ukraine sei Erdgas auch geopolitisch keine gute Idee mehr.

Mit Transparenten und Schildern protestieren die rund 300 Teilnehmer am Samstagnachmittag vor dem Gelände der Bohrung. Die Veranstaltung verlief nach Polizeiangaben friedlich. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die Bürgerinitiative Reichling-Ludenhausen.

Wer­bung

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wolle fossiles Gas in Bayern fördern - mit bis zu zehn Bohrungen zwischen Lech und Ammersee, hieß es vor der Kundgebung in einer Stellungnahme Neubauers. "Fossiles Gas ist nichts anderes als Braunkohle, ein Klimakiller der unsere Natur, Lebensgrundlagen und Heimaten zerstört."

Die Klimafolgen weltweit und in Deutschland seien Ergebnis konkreter Politik, die wider besseres Wissen auf fossile Energieträger setze. "Paradoxerweise sind es genau die Politiker, die von Heimatschutz reden, die die Heimatzerstörung weiter vorantreiben", beklagte Neubauer./fuw/DP/zb