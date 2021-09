Luisa Neubauer und Joe Kaeser beraten 'Zeit' zu Umweltthemen

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach der Gründung eines neuen Umweltressorts ("Green") sammelt die Wochenzeitung "Zeit" in einem weiteren Schritt einen prominent besetzten Kreis von externen Beratern um sich. Dazu zählen auch Deutschlands derzeit wohl bekannteste Klimaaktivistin Luisa Neubauer (Fridays for Future) und Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser. Beide hatten in der Vergangenheit schon öffentlichwirksamen Schlagabtausch gehabt.

Der sogenannte Green Council soll die Redaktion mit "Ideen, Kritik und gegebenenfalls eigenen Beiträgen" unterstützen, teilte der Verlag am Donnerstag in Hamburg mit. Dem Rat gehören insgesamt fünf Frauen und drei Männer an. Dazu gehört auch der Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer.

Die Gründungssitzung wird es im Frühherbst geben, als virtuelles Meeting, wie eine Sprecherin auf dpa-Nachfrage mitteilte. "Green"-Ressortleiter Uwe Jean Heuser sagte: "Die Council-Mitglieder werden uns mit Ideen, Kritik und mitunter auch eigenen Beiträgen unterstützen. Darüber hinaus ist der Council ein Experiment wie "Green" überhaupt. Also mal sehen, was er sonst noch anstellen will."/rin/DP/zb