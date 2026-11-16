DAX 26.630 -0,4%ESt50 6.354 -0,5%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,67 -5,3%Nas 24.709 -1,7%Bitcoin 58.655 -0,9%Euro 1,1009 -0,2%Öl 93,6 -2,4%Gold 3.859 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Lula gibt Sánchez Wahlkampfhilfe

MADRID (dpa-AFX) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez kurz vor der vorgezogenen Parlamentswahl den Rücken gestärkt. Bei einem Treffen in Madrid betonten die beiden linksgerichteten Politiker die Notwendigkeit, demokratische Institutionen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt "gegen die Bedrohung durch die extreme Rechte" zu verteidigen, wie die spanische Regierung mitteilte.

Werbung

Es war Lulas erster Besuch in Europa seit seiner Wiederwahl. Sánchez hob bei dem Gespräch die Bedeutung der Verteidigung des Völkerrechts und des Multilateralismus hervor. Beide Politiker bekräftigten ihren Willen, die Beziehungen zwischen Spanien und Brasilien weiter auszubauen.

In Spanien wird am 29. November ein neues Parlament gewählt. Der PSOE von Sánchez droht laut Umfragen eine Niederlage. Sánchez verweist im Wahlkampf immer wieder auf Lulas Wahlsieg als Beispiel für eine mögliche Aufholjagd seiner Partei. Lula hatte sich in der Stichwahl gegen den rechten Herausforderer Flávio Bolsonaro durchgesetzt, nachdem er in der ersten Runde noch hinter ihm gelegen hatte./er/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.