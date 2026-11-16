Lula gibt Sánchez Wahlkampfhilfe

MADRID (dpa-AFX) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez kurz vor der vorgezogenen Parlamentswahl den Rücken gestärkt. Bei einem Treffen in Madrid betonten die beiden linksgerichteten Politiker die Notwendigkeit, demokratische Institutionen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt "gegen die Bedrohung durch die extreme Rechte" zu verteidigen, wie die spanische Regierung mitteilte.

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Es war Lulas erster Besuch in Europa seit seiner Wiederwahl. Sánchez hob bei dem Gespräch die Bedeutung der Verteidigung des Völkerrechts und des Multilateralismus hervor. Beide Politiker bekräftigten ihren Willen, die Beziehungen zwischen Spanien und Brasilien weiter auszubauen.

In Spanien wird am 29. November ein neues Parlament gewählt. Der PSOE von Sánchez droht laut Umfragen eine Niederlage. Sánchez verweist im Wahlkampf immer wieder auf Lulas Wahlsieg als Beispiel für eine mögliche Aufholjagd seiner Partei. Lula hatte sich in der Stichwahl gegen den rechten Herausforderer Flávio Bolsonaro durchgesetzt, nachdem er in der ersten Runde noch hinter ihm gelegen hatte./er/DP/he