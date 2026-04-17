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Lula hält Plädoyer für erneuerbare Energie

19.04.26 20:30 Uhr

HANNOVER (dpa-AFX) - Bei der Eröffnung der Hannover Messe hat der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva die Bedeutung erneuerbarer Energien für nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum unterstrichen. "Brasilien kann der Europäischen Union dabei helfen, die Energiekosten zu senken und ihre Industrie zu dekarbonisieren", sagte er als Vertreter des Partnerlandes Brasilien bei der größten Industrieschau der Welt. Brasilien ist eines der Länder mit dem saubersten Energiemix der Welt. 92 Prozent des Stroms wird über erneuerbare Energien erzeugt.

"Der konsequente Weg bei den erneuerbaren Energien hat unsere Energiesicherheit gestärkt. Brasilien gehört zu den Ländern, die am wenigsten vom Wahnsinn des Krieges mit dem Iran betroffen sind. Wir leiden nicht unter dem Anstieg des Ölpreises, wie es andere Länder derzeit tun", sagte Lula. "Zu ihnen spricht der Präsident eines Landes, das sehr viel Erdöl produziert: Wir sind der Auffassung, dass es dringend notwendig ist, einen Weg finden, saubere Energieträger zu nutzen, wenn wir die Menschheit retten wollen."/dde/DP/he