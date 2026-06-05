Lululemon Athletica hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lululemon Athletica hat am 04.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,08 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lululemon Athletica noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,39 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,37 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net