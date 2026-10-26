Lumax Auto Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Lumax Auto Technologies hat am 24.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,48 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,81 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 15,56 Milliarden INR gegenüber 11,56 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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