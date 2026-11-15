Lument Finance Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Auf der Umsatzseite hat Lument Finance Trust im vergangenen Quartal 18,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lument Finance Trust 18,3 Millionen USD umsetzen können.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,57 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Lument Finance Trust hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lument Finance Trust

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lument Finance Trust

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung