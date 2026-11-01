Lumito Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Lumito Registered veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,53 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,750 SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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