Lunai Bioworks stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lunai Bioworks hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -0,50 USD. Ein Jahr zuvor waren -60,800 USD je Aktie erzielt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,060 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -86,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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