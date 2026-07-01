Lungenkrebs-Kandidat

Der Lungenkrebs-Kandidat Divarasib des Pharmakonzerns Roche hat in einer zulassungsrelevanten Studie besser abgeschnitten als bereits zugelassene Vergleichspräparate.

Die Schweizer erklärten am Donnerstag, dass das experimentelle Medikament in einer direkten klinischen Vergleichsstudie mit den zugelassenen Behandlungen Lumakras von Amgen und Krazati von Mirati Therapeutics seine primären und wichtigen sekundären Ziele erreicht habe. Divarasib habe "signifikante" Verbesserungen gezeigt, sowohl beim progressionsfreien Überleben als auch beim Gesamtüberleben. Zudem seien keine neuen Sicherheitssignale identifiziert worden. Roche will die Studiendaten nun bei den Zulassungsbehörden einreichen und auf einem bevorstehenden medizinischen Fachkongress präsentieren.

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