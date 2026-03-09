Roche-Aktie profitiert: Hoffnungsträger Divarasib überzeugt in Lungenkrebs-Studie
Der Lungenkrebs-Kandidat Divarasib des Pharmakonzerns Roche hat in einer zulassungsrelevanten Studie besser abgeschnitten als bereits zugelassene Vergleichspräparate.
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Die Schweizer erklärten am Donnerstag, dass das experimentelle Medikament in einer direkten klinischen Vergleichsstudie mit den zugelassenen Behandlungen Lumakras von Amgen und Krazati von Mirati Therapeutics seine primären und wichtigen sekundären Ziele erreicht habe. Divarasib habe "signifikante" Verbesserungen gezeigt, sowohl beim progressionsfreien Überleben als auch beim Gesamtüberleben. Zudem seien keine neuen Sicherheitssignale identifiziert worden. Roche will die Studiendaten nun bei den Zulassungsbehörden einreichen und auf einem bevorstehenden medizinischen Fachkongress präsentieren.
Für die Roche-Aktie geht es an der SIX zeitweise 0,94 Prozent auf 331,90 CHF nach oben.
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