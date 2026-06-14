DAX24.945 +1,3%Est506.259 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4100 +6,2%Nas25.889 +0,3%Bitcoin56.767 +0,2%Euro1,1614 +0,1%Öl82,99 -4,4%Gold4.339 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen -- SpaceX-Aktie nach Rekord-IPO im Blick -- Ölaktien, OHB, Rheinmetall, Allianz, Lufthansa, TUI, SoftBank, Samsung & Co. im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Ultra Clean Holdings (UCTT): Halbleiter-Spezialist peilt bis 2030 eine Umsatzverdoppelung auf 4 Mrd. USD an Pivotal-Point Nachverfolgung Ultra Clean Holdings (UCTT): Halbleiter-Spezialist peilt bis 2030 eine Umsatzverdoppelung auf 4 Mrd. USD an
SpaceX – Der größte IPO der Geschichte elektrisiert mich als Jahrhundert-Visionsstory, doch die ambitionierte Bewertung verlangt nach starken Nerven! SpaceX – Der größte IPO der Geschichte elektrisiert mich als Jahrhundert-Visionsstory, doch die ambitionierte Bewertung verlangt nach starken Nerven!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lursziel unverändert

ASML-Aktie mit neuem Rekord: Bernstein belässt Einstufung auf 'Outperform'

15.06.26 13:11 Uhr
ASML-Aktie erklimmt neuen Rekord: Bernstein bestätigt Kaufempfehlung und bleibt optimistisch | finanzen.net

Bernstein Research hat ASML auf "Outperform" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.649,20 EUR 22,00 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus hat ASML mit einem Kursziel von 1.700 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts früher Signale für Preisanhebungen könnten die Aktien der Halbleiterausrüster sich wieder besser als die der -hersteller entwickeln, schrieb David Dai in einer Brancheneinschätzung vom Sonntagabend. Auch ASML sollte von der Angebotsknappheit profitieren.

Die ASML-Aktie kletterte am Montag an der Euronext auf ein neues Rekordhoch bei 1.669,00 Euro. Später notieren die Papiere noch 1,30 Prozent im Plus bei 1.650,80 Euro.

/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: ASML

Nachrichten zu ASML NV

DatumMeistgelesen

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
09:26ASML NV OutperformBernstein Research
11.06.2026ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.06.2026ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.06.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
25.05.2026ASML NV OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:26ASML NV OutperformBernstein Research
11.06.2026ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.06.2026ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.05.2026ASML NV OutperformBernstein Research
21.05.2026ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.06.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026ASML NV HaltenDZ BANK
08.04.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026ASML NV HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen