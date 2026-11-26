Kursentwicklung im Fokus

Am Mittag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:22 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent höher bei 25.175,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25.256,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.109,00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, stand der LUS-DAX bei 25.373,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26.313,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 23.749,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,55 Prozent auf 117,58 EUR), Infineon (+ 4,30 Prozent auf 42,66 EUR), Rheinmetall (+ 3,98 Prozent auf 765,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,65 Prozent auf 67,62 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,50 Prozent auf 337,00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Commerzbank (-2,43 Prozent auf 33,34 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,21 Prozent auf 38,30 EUR), QIAGEN (+ 0,02 Prozent auf 45,08 EUR), Hannover Rück (+ 0,14 Prozent auf 295,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 587,20 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.470.792 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,599 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net