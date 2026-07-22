LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Mittag in der Verlustzone

Index-Performance im Blick

23.07.26 12:25 Uhr

Der LUS-DAX sinkt aktuell.

Um 12:23 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,76 Prozent leichter bei 24.969,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24.893,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.160,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 24.922,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.085,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.522,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,64 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25.906,50 Punkte. Bei 21.861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 3,13 Prozent auf 45,42 EUR), Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 1.035,60 EUR), BASF (+ 0,98 Prozent auf 49,45 EUR), GEA (+ 0,64 Prozent auf 63,00 EUR) und Brenntag SE (+ 0,61 Prozent auf 59,46 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-4,54 Prozent auf 66,63 EUR), Commerzbank (-3,54 Prozent auf 37,08 EUR), Symrise (-2,84 Prozent auf 85,44 EUR), Scout24 (-2,68 Prozent auf 67,15 EUR) und Deutsche Bank (-2,18 Prozent auf 30,55 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.715.769 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 206,154 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net