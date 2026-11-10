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LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

Der LUS-DAX befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
33.47 EUR 0.98 EUR 3.02 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
58.56 EUR -0.14 EUR -0.24 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.92 EUR -0.51 EUR -1.23 %
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GEA
71.65 EUR 0.05 EUR 0.07 %
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Henkel KGaA Vz.
86.10 EUR 2.44 EUR 2.92 %
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Infineon AG
51.09 EUR 1.52 EUR 3.06 %
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MTU Aero Engines AG
357.90 EUR 1.00 EUR 0.28 %
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Rheinmetall AG
871.30 EUR 25.70 EUR 3.04 %
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SAP SE
209.90 EUR -1.90 EUR -0.90 %
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Symrise AG
92.60 EUR -1.78 EUR -1.89 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.50 EUR -0.04 EUR -0.06 %
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Vonovia SE
17.24 EUR -0.16 EUR -0.92 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,619.00 EUR 195.00 EUR 0.74 %
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Um 12:23 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,76 Prozent fester bei 26.624,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26.466,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.641,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 25.175,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26.340,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24.086,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,38 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.690,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 5,58 Prozent auf 51,34 EUR), Deutsche Bank (+ 3,50 Prozent auf 33,60 EUR), Henkel vz (+ 3,23 Prozent auf 86,40 EUR), Rheinmetall (+ 3,03 Prozent auf 871,00 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,84 Prozent auf 365,30 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Symrise (-1,46 Prozent auf 92,98 EUR), SAP SE (-0,52 Prozent auf 210,55 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,07 Prozent auf 40,94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,00 Prozent auf 58,64 EUR) und GEA (+ 0,07 Prozent auf 71,50 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.116.118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,935 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:46 Infineon Neutral UBS AG
10:06 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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