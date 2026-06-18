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LUS-DAX-Performance im Fokus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Mittag stärker

19.06.26 12:25 Uhr
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Mittag stärker | finanzen.net

Am Mittag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

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Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,03 Prozent stärker bei 25.102,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.181,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24.924,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.330,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 23.009,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23.069,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,18 Prozent aufwärts. Bei 25.509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,58 Prozent auf 1.209,00 EUR), BMW (+ 2,18 Prozent auf 61,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,97 Prozent auf 45,48 EUR), GEA (+ 1,60 Prozent auf 60,50 EUR) und Infineon (+ 1,35 Prozent auf 83,12 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-4,04 Prozent auf 80,70 EUR), adidas (-1,60 Prozent auf 175,10 EUR), Zalando (-1,27 Prozent auf 24,18 EUR), Scout24 (-0,85 Prozent auf 75,85 EUR) und Heidelberg Materials (-0,78 Prozent auf 185,20 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 3.026.881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 208,174 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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