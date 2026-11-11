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XETRA-Handel im Fokus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
59.20 EUR -2.14 EUR -3.49 %
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Deutsche Bank AG
33.70 EUR 0.52 EUR 1.58 %
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E.ON SE
18.78 EUR -0.58 EUR -3.00 %
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Hannover Rück
295.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Henkel KGaA Vz.
86.68 EUR -0.38 EUR -0.44 %
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HOCHTIEF AG
373.60 EUR 6.80 EUR 1.85 %
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Infineon AG
52.08 EUR 2.46 EUR 4.95 %
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SAP SE
209.60 EUR 0.40 EUR 0.19 %
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Siemens AG
277.25 EUR 2.95 EUR 1.08 %
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Siemens Energy AG
129.20 EUR 7.66 EUR 6.30 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.92 EUR -0.22 EUR -0.32 %
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Vonovia SE
16.95 EUR -0.21 EUR -1.22 %
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Zalando
28.28 EUR 0.15 EUR 0.53 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,514.00 EUR -42.00 EUR -0.16 %
News | Analysen

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,15 Prozent auf 26.595,00 Punkte zu.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 26.658,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.522,00 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25.175,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26.398,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Wert von 24.194,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,26 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.690,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 7,31 Prozent auf 128,60 EUR), Infineon (+ 5,93 Prozent auf 51,96 EUR), Siemens (+ 2,34 Prozent auf 277,90 EUR), HOCHTIEF (+ 2,30 Prozent auf 374,40 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,40 Prozent auf 33,58 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Brenntag SE (-3,67 Prozent auf 59,34 EUR), EON SE (-1,41 Prozent auf 18,88 EUR), Zalando (-1,03 Prozent auf 27,95 EUR), Henkel vz (-0,82 Prozent auf 86,64 EUR) und Hannover Rück (-0,54 Prozent auf 294,20 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 522.485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 238,952 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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08:06 Infineon Outperform Bernstein Research
08:01 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 Infineon Kaufen DZ BANK

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