XETRA-Handel im Fokus

Der LUS-DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Freitag fort und verbucht erneut Gewinne.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:24 Uhr um 0,67 Prozent fester bei 25.396,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25.326,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.434,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25.604,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26.367,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Stand von 23.777,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 5,17 Prozent auf 805,30 EUR), Infineon (+ 3,81 Prozent auf 43,97 EUR), Siemens Energy (+ 3,52 Prozent auf 121,12 EUR), HOCHTIEF (+ 2,44 Prozent auf 344,00 EUR) und Siemens (+ 1,66 Prozent auf 254,45 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Commerzbank (-1,77 Prozent auf 32,71 EUR), adidas (-1,38 Prozent auf 171,35 EUR), Beiersdorf (-1,01 Prozent auf 82,70 EUR), Symrise (-0,68 Prozent auf 96,52 EUR) und Henkel vz (-0,63 Prozent auf 87,84 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 263.121 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 214,306 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net