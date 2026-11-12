LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus

Kursentwicklung

12.11.26 12:26 Uhr

Der LUS-DAX verzeichnet heute Kursanstiege.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,34 Prozent fester bei 26.858,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 26.768,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 27.000,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25.254,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der LUS-DAX noch bei 26.358,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 24.433,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9,33 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 4,11 Prozent auf 28,89 EUR), Siemens (+ 3,23 Prozent auf 285,95 EUR), HOCHTIEF (+ 2,89 Prozent auf 384,80 EUR), Fresenius SE (+ 2,33 Prozent auf 54,05 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,97 Prozent auf 580,60 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Brenntag SE (-2,19 Prozent auf 58,12 EUR), Infineon (-1,04 Prozent auf 51,58 EUR), Henkel vz (-0,68 Prozent auf 87,00 EUR), Commerzbank (-0,25 Prozent auf 40,06 EUR) und BMW (-0,24 Prozent auf 57,84 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.778.265 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 237,032 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net