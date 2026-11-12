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Kursentwicklung

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus

Der LUS-DAX verzeichnet heute Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
57.52 EUR -0.62 EUR -1.07 %
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Brenntag SE
59.66 EUR 0.46 EUR 0.78 %
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Commerzbank
40.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
54.02 EUR 1.07 EUR 2.02 %
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Henkel KGaA Vz.
87.40 EUR 0.06 EUR 0.07 %
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HOCHTIEF AG
375.00 EUR 1.00 EUR 0.27 %
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Infineon AG
51.54 EUR -0.71 EUR -1.36 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.10 EUR -0.30 EUR -0.72 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
582.80 EUR 9.00 EUR 1.57 %
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SAP SE
210.65 EUR -0.15 EUR -0.07 %
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Siemens AG
283.00 EUR 6.00 EUR 2.17 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.14 EUR -0.54 EUR -0.77 %
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Zalando
28.80 EUR 1.03 EUR 3.71 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,829.00 EUR 61.00 EUR 0.23 %
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Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,34 Prozent fester bei 26.858,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 26.768,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 27.000,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25.254,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der LUS-DAX noch bei 26.358,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 24.433,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9,33 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 4,11 Prozent auf 28,89 EUR), Siemens (+ 3,23 Prozent auf 285,95 EUR), HOCHTIEF (+ 2,89 Prozent auf 384,80 EUR), Fresenius SE (+ 2,33 Prozent auf 54,05 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,97 Prozent auf 580,60 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Brenntag SE (-2,19 Prozent auf 58,12 EUR), Infineon (-1,04 Prozent auf 51,58 EUR), Henkel vz (-0,68 Prozent auf 87,00 EUR), Commerzbank (-0,25 Prozent auf 40,06 EUR) und BMW (-0,24 Prozent auf 57,84 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.778.265 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 237,032 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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10:36 Infineon Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 Infineon Neutral UBS AG
11.11.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Infineon Outperform Bernstein Research
11.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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